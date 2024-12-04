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Giriş Tarihi: 4.12.2024 11:47

Gine’deki kanlı izdihamın bilançosu yükseldi: Ölü sayısı 100’ü geçti

Gine’de pazar günü gerçekleşen futbol maçı sonrası çıkan çatışmalar faciaya neden olmuştu. Olay sonrası morglar cesetlerle dolup taştı. Yeni gelen verilere göre, felaketin kurbanı olan kişi sayısı 135’e çıktı.

İHA
Gine’deki kanlı izdihamın bilançosu yükseldi: Ölü sayısı 100’ü geçti

Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde 1 Aralık'ta futbol maçı sırasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan izdihamda bilanço artıyor. İnsan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 135 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmaya müdahale sırasında çok fazla göz yaşartıcı gaz kullandığı ve seyircilerin değil yetkililerin korunmasına öncelik verdiği ifade edildi.

OLAYLI FUTBOL MÜSABAKASI

Pazar günü Gine Geçici Devlet Başkanı Mamady Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından taraftar birbirine girmiş ve izdiham yaşanmıştı. Yüzlerce kişinin sahaya indiği olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Gine Başbakanı Amadou Bah Oury, olayın sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etmişti. Resmi açıklamada izdiham sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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Gine’deki kanlı izdihamın bilançosu yükseldi: Ölü sayısı 100’ü geçti
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