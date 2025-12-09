Girit’te çiftçi protestosu: Nikos Kazancakis Havalimanı kapatıldı

Yunan basınına göre, dün sabah çiftçilerin piste girmesiyle kapanan havalimanı, yapılan güvenlik kontrolleri sonrası yalnızca 17.00–23.00 saatlerinde sınırlı hizmet verebildi. Atina ve Rodos'tan gelen iki uçak ise piste iniş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

ÇİFTÇİLER: DESTEK ÖDEMELERİ GECİKTİ, MALİYETLER YÜKSELDİ

Ülkede uzun süredir eylemler yapan çiftçiler, teşvik ödemelerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken desteklerin ödenmesini ve yüksek üretim maliyetlerini azaltacak düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesini talep ediyor. Girit Çiftçiler Birliği Başkanı Triantafillakis, polisin müdahalesinde plastik mermi kullanılması sonucu çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.