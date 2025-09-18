Girit’te göçmen krizi! İki geçici barınma merkezi kurulacak

Yunan basınındaki haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Girit Valisi Stavros Arnautakis'in görüşmesi ve Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısında alınan karar doğrultusunda adada yeni merkezler kurulacak. Vali Arnautakis, "Sürekli bir barınma merkezi söz konusu değil ancak iki geçici merkezin oluşturulması konusunda mutabakata varıldı." dedi.

Arnautakis, göçmenlerin hızla ana karaya sevk edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle Hanya'daki Agia Fuar Merkezi'nde yaşanan yoğunluğun insanlık dışı koşullar oluşturduğunu vurguladı. Fuar alanının kapasitesinin 300-400 kişiyle sınırlı olmasına rağmen, hâlihazırda bunun üç katına yakın göçmenin barındığını ifade etti.

"KALICI ÇÖZÜM İÇİN YOL HARİTASI GEREK"



Hanya Belediye Başkanı Panagiotis Simandirakis de mevcut koşulların sürdürülemez olduğunu belirterek, "Fuar alanı artık amacını doldurdu. Kalıcı çözüm için hükümetten net bir yol haritası bekliyoruz." ifadelerini kullandı.