Girit’te korkutan kaza: Yolcu gemisi ile yük gemisi çarpıştı
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda yolcu gemisi ile yük gemisi seyir halindeyken çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki gemide de hasar oluştu.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, "Elyros" isimli yolcu gemisiyle bir yük gemisi Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda hareket halindeyken birbirine çarptı.
Çarpışma sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, yolcu gemisinde kısa süreli panik yaşandı.
Her iki gemide de hasar meydana geldi.
Kazanın nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
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