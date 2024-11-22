Gittiği ülkede tutuklanacak

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana soykırım kararlarını alan İsrailli yöneticiler için geri sayım başladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) önceki gün aldığı karara dünyanın dört bir yanından destek açıklamaları geliyor. UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" tutuklama kararı almıştı. Uzmanlar, "Batılı ülkelerin önünde iki seçenek var. Ya kendi kurdukları uluslararası adalet sistemini koruyacaklar ya da ABD baskısına boyun eğerek kurumsal yapının zayıflamasına göz yumacaklar" yorumunda bulundu. Ancak çok sayıda Batılı ülke vakit kaybetmeden UCM'nin kararına uyacaklarını duyurdu. Soykırıma en başından beri en fazla desteği veren ABD yine İsrail'in tarafında yer almayı seçti. Ancak çok sayıda ülkenin UCM'nin tutuklama kararına destek açıklaması, İsrail'in uluslararası alanda suçlu ilan edildiğinin göstergesi olarak yorumlandı. İşte UCM'nin kararına destek açıklayan bazı ülkeler:Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkesinin UCM'nin tutuklama kararını uygulayacağını açıkladı.Fransa, Belçika ve Hollanda'dan da benzer açıklama geldi.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkesinin emre uyacağını açıklayarak Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklayacağını belirtti.İsviçre, UCM kararı uyarınca Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde tutuklamakla yükümlü olduğunu bildirdi.Avustralya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri kararına saygı duyduklarını bildirdi.G7 kararı pazartesi günü görüşecek.Çin'den UCM'nin kararına destek açıklaması yapıldı.Litvanya ve Estonya da UCM kararına bağlı kalacaklarını açıkladı.Slovenya, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağını duyurdu.Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Başkanı Josep Borrell, "UCM'nin Netanyahu, Gallant ve Deif hakkındaki tutuklama emri siyasi değil, saygı duyulmalı" dedi.İrlanda Başbakanı Simon Harris, bunun "son derece önemli bir adım" olduğunu söyledi.İngiltere'den "UCM'nin tarafsızlığına saygılıyız" açıklaması geldi ancak karara uyulup uyulmacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı.Karar, Netanyahu, Gallant ve Deif'in, UCM'nin 125 üyesinden biri olan ülkelere seyahat ettiklerinde tutuklanabilecekleri anlamına geliyor.Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin tamamı UCM'nin bir parçası.Uluslararası bağlayıcılığı olan hiçbir kuralı ve kararı tanımayan İsrail rejimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını da yok sayarak katliamlarına devam etti. Gazze'deki hükümet, "İsrail saldırılarında son 12 saatte 112 Filistinli öldü" açıklamasını yaptı. İsrail'in doğu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 47 kişi öldü.Uzmanlar, UCM'nin aldığı kararın İsrail'in 1948'den beri yüzleştiği en önemli adım olduğuna vurgu yaparak "Bu aynı zamanda İsrail'e silah sağlayan ülkeleri de etkileyecek" dedi. Yapılan yorumlarda ayrıca UCM'nin kararı İsrail'in işlediği suçların cezasız kaldığı dönemin sona ereceğine işaret ettiğini belirtiyor. UCM'nin Netanyahu kararı sonrası İsrail'in dokunulmazlığının zayıflayacağı vurgulanıyor.İsrail'e koşulsuz destek veren Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), tutuklama kararı çıkarmasının ardından köşeye sıkıştı. Birçok Avrupa ülkesi Netanyahu'nun ülkeye gelmesi durumunda tutuklanacağını açıklarken, Almanya'dan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Alman Hükümet Sözcüsü ise, "İsrail ile ilgili tutumumuz değişmedi" ifadesini kullandıMACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.KATİL İsrail'e ilk günden beri sınırsız destek sağlayan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrailli liderlere yönelik uluslararası cezai tutuklama emirleri çirkin" açıklamasını yaptı. Aynı ABD yönetiminin, UCM'nin Rusya lideri Vladimir Putin kararında farklı, Netanyahu kararında farklı tavır takındığı görüldü. İngiltere İçişleri Bakanı Cooper da "UCM kararlarının çoğu İngiltere'nin meselesi haline gelmiyor" dediİNGİLİZ yayın kuruluşu BBC'deki haberde "Tukuklama emirlerinin İsrail'in uluslararası itibarına, Netanyahu ve Gallant'a ve özellikle de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'iyinin ve kötünün savaşı' diye sunma çabalarına büyük bir darbe vurduğuna şüphe yok" denildi.ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant için yayımladığı tutuklama emirleri, siyasi yelpazenin tümündeki önde gelen İsraillilerden öfkeli bir tepki aldı. Netanyahu, "Karar beni engelleyemeyecek" dedi.