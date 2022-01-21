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Haberler Dünya Haberleri Gizemli bir şekilde evinde ölü bulunan adamın koleksiyonu şaşırttı
Giriş Tarihi: 21.1.2022 15:20 Son Güncelleme: 21.1.2022 15:27

Gizemli bir şekilde evinde ölü bulunan adamın koleksiyonu şaşırttı

AA
Gizemli bir şekilde evinde ölü bulunan adamın koleksiyonu şaşırttı

ABD'de evinde gizemli bir şekilde ölü bulunan ve ismi açıklanmayan bir adamın evinden çıkan 124 parçalık yılan koleksiyonu uzmanları bile şaşırttı. Aralarında tehlikeli ve yasaklı türlerin de olduğu bilinen koleksiyon için uzmanlar "Daha önce hiç böyle bir şey görmedik" yorumunda bulundu.

NBC'de yer alan habere göre, eyaletin Charles bölgesinde bir evde ölü bulunan ve adı açıklanmayan 49 yaşındaki kişinin yanında bazıları zehirli ve evlerde bulundurulması yasak olan 124 yılanlık koleksiyon ortaya çıktı. Bölgenin sözcüsü Jennifer Harris, komşusunun söz konusu kişiyi bir süredir göremeyince pencereden baktığını ve yerde yattığını fark ettiğini aktardı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK"

Harris, hayvan kontrol yetkililerinin devasa yılan koleksiyonunu incelemeye başladığını belirterek, "Hayvan kontrol şefimiz 30 yılı aşkın tecrübesiyle daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi." dedi.

KOLEKSİYON ÇOK ÇEŞİTLİ

Harris, koleksiyonun Maryland'de tutulması yasa dışı olan zehirli yılanları da kapsadığını kaydederek, koleksiyonun pitonlar, çıngıraklı yılanlar, kobralar ve kara mambaları içerdiğini söyledi.

İNCELEMEK İÇİN UZMANLAR GELDİ

Charles County hayvan kontrol yetkililerinin zehirli olmayan yılanları izole ettiği aktarılırken, zehirli yılanların izolasyonu için Kuzey Carolina ve Virginia'dan uzmanların geldiği kaydedildi. Yetkililer, yılanların bölge halkı için risk oluşturmadığını kaydetti.

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Gizemli bir şekilde evinde ölü bulunan adamın koleksiyonu şaşırttı
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