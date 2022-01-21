Gizemli bir şekilde evinde ölü bulunan adamın koleksiyonu şaşırttı

NBC'de yer alan habere göre, eyaletin Charles bölgesinde bir evde ölü bulunan ve adı açıklanmayan 49 yaşındaki kişinin yanında bazıları zehirli ve evlerde bulundurulması yasak olan 124 yılanlık koleksiyon ortaya çıktı. Bölgenin sözcüsü Jennifer Harris, komşusunun söz konusu kişiyi bir süredir göremeyince pencereden baktığını ve yerde yattığını fark ettiğini aktardı.