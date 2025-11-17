Gizemli piramitte şaşırtan keşif

Bilim insanları, yüksek teknolojili tarama yöntemleriyle Menkaure piramidinin doğu cephesinin arkasında hava dolu iki 'anomali' tespit etti.

Mısır'da Gize Platosu'ndaki ünlü Menkaure Piramidi'nde, yaklaşık 4 bin 500 yıl sonra ilk kez gizli bir girişe işaret eden yapısal boşluklar keşfedildi. Bilim insanları, yüksek teknolojili tarama yöntemleriyle piramidin doğu cephesinin arkasında hava dolu iki "anomali" tespit etti. Bulgular, modern çağda fark edilmemiş ikinci bir girişin var olabileceğini gösteriyor. Piramidin lahdi, 19'uncu yüzyılda İngiltere'ye taşınırken denizde kaybolmuştu.