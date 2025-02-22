Gizli kaynaklar konuştu: ABD ve Ukrayna anlaşmaya yakın

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Washington ve Kiev'in kıymetli maden anlaşması konusunda önemli aşama katettiğini yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg arasındaki görüşmelerde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk ve diğer yetkililerin de yer aldığını aktaran bu kişi, görüşmelerde kıymetli maden anlaşmasının odak noktası haline geldiğini kaydetti.

Zelenskiy, 20 Şubat'ta başkent Kiev'de Kellogg ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından düzenlenmesi planlanan basın toplantısı, ABD tarafının isteğiyle iptal edilmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, dün Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını söylemişti.