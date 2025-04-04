Gizli saldırılar oradan paylaşılmıştı: Pentagon’dan flaş soruşturma!

The Hill gazetesinin haberine göre Stebbins, soruşturmada Yemen'deki Husilere yönelik saldırılara ilişkin ayrıntıların Signal üzerinden tartışılmasının ABD Savunma Bakanlığının politikalarına uyup uymadığını inceleyecek.

Stebbins, Hegseth'e yazdığı mektupta gizli bilgilerle ilgili herhangi bir kuralı ihlal edip etmediğini de denetleyeceğini belirtti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin talebi üzerine soruşturmayı başlatan Stebbins, Hegseth'in bu inceleme için gerekli materyalleri teslim etmesinin gerekeceğini bildirdi.