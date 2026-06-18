Gizli topluluk kurup dünya savaşı konuştular
Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in ortaklarından Peter Thiel'in kurduğu, üyeleri arasında üst düzey siyasetçiler, teknoloji şirketi yöneticileri ve iş insanlarının bulunduğu gizli bir topluluğa ait kayıtların sızdırıldığı öne sürüldü. Wired sitesinin haberine göre programda, "Tarikat Kurmak", "Para Mutluluğu Satın Alır mı?", "Nükleere Dönüş", "Üçüncü Dünya Savaşı" ve "Savaş Alanı Teknolojileri" başlıklı oturumların olduğu ifade edildi.