GKRY Lideri Hristodulidis EOKA müzesinin açılışını yaptı

Baf kentine bağlı Hloraka'da düzenlenen törende konuşan Hristodulidis, "Özgürlüğümüzü EOKA'ya borçluyuz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İZLERİ 'MÜZE' HALİNE GETİRİLDİ

EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin, örgütün kurucusu Yeoryos Grivas'ın ilk saklandığı yerlerden biri olduğu belirtildi.

Terör örgütü EOKA, Rum kökenli Yunan subay Grivas tarafından Kıbrıs'taki İngiliz yönetimine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak için askeri bir harekat düzenlemek amacıyla 1950'lerin ortasına doğru kuruldu.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.