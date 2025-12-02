GKRY’de akıl almaz olay: Tatil sırasında ölen adamın kalbi çalındı

Graley'nin ölümünün ardından ailesinin otopsi sonrası cenazeyi İngiltere'ye sevk ettirdiği fakat belgelerde ölüm nedenin belirtilmediği aktarılan haberlerde, Graley'e İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda ikinci bir otopsi yapıldığı ve kalbinin çalındığının ortaya çıktığı ifade edildi.

KALBİ ÇIKARILMIŞ!

Graley'in eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY'de biri tarafından çıkarıldığını ve ölüm nedeninin bu yüzden belirlenemediğini ifade etti. Graley'in eşi Yvonne, eşinin kalbinin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Graley ailesi, olayın ardından GKRY makamlarına ulaşarak kalbin nerede olduğuna dair bilgi isterken, GKRY polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.