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  • GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

GKRY’nin Limasol kentinde 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, bir grup Kıbrıslı Rum tarafından ağır şekilde darbedilerek vahşice yaralandı. Topukları bıçakla kesilen ve kanlar içinde olay yerinde terk edilen genç ameliyata alındı.

GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar
İHA
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde Kıbrıslı bir Türk genci saldırıya uğradı.

GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

TOPUKLARI BIÇAKLA KESİLDİ

Rum basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin Limasol'da yaşadığı mahalleye gelen bir grup Kıbrıslı Rum tarafından darbedildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda saldırganların, genci ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinde terk ettiği belirtildi.

Gencin ağır şekilde darbedildiği, topuklarının bıçakla kesildiği ve yaralı halde olay yerinde bırakıldığı ifade edildi.

GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

GENÇ AMELİYATA ALINDI

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin, ağır yaralanması nedeniyle saatler süren bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Cuma günü hastaneye kaldırılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi ve pazar gününden itibaren evinde istirahat etmeye başladı.

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GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

SALDIRIYA 4 KİŞİ KARIŞMIŞ OLABİLİR

Olayın 16 Ekim Cuma günü meydana gelmesine rağmen Rum polisine şikayetin 19 Ekim Pazartesi sabahı yapıldığı belirtildi.

Limasol Polis Suçları Araştırma Birimi (TAE) tarafından başlatılan soruşturmada, ilk bilgilere göre saldırıya 4 kişinin karışmış olabileceği üzerinden duruluyor.

Şikayetin olaydan 3 gün sonra yapılmasının nedeni henüz açıklanmazken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

"AV KÖPEĞİ HIRSIZLIĞI" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırının arkasında son haftalarda bölgede yaşandığı belirtilen av köpeği hırsızlıklarının bulunduğu öne sürüldü.

Kıbrıslı Rum grubun, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç ile çevresindeki kişilerin söz konusu hırsızlık olayları hakkında bilgi sahibi olduklarını düşündüğü iddia edildi.

Ancak gencin hırsızlık olaylarıyla herhangi bir bağlantısı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ #GKRY

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