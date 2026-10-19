GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar

Limasol Polis Suçları Araştırma Birimi (TAE) tarafından başlatılan soruşturmada, ilk bilgilere göre saldırıya 4 kişinin karışmış olabileceği üzerinden duruluyor.

"AV KÖPEĞİ HIRSIZLIĞI" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırının arkasında son haftalarda bölgede yaşandığı belirtilen av köpeği hırsızlıklarının bulunduğu öne sürüldü.

Kıbrıslı Rum grubun, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç ile çevresindeki kişilerin söz konusu hırsızlık olayları hakkında bilgi sahibi olduklarını düşündüğü iddia edildi.

Ancak gencin hırsızlık olaylarıyla herhangi bir bağlantısı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör