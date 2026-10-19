GKRY’de Kıbrıslı Türk gence alçak saldırı: Topuklarını bıçakla kestiler! Kanlar içinde bırakıp kaçtılar
GKRY’nin Limasol kentinde 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç, bir grup Kıbrıslı Rum tarafından ağır şekilde darbedilerek vahşice yaralandı. Topukları bıçakla kesilen ve kanlar içinde olay yerinde terk edilen genç ameliyata alındı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde Kıbrıslı bir Türk genci saldırıya uğradı.
TOPUKLARI BIÇAKLA KESİLDİ
Rum basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin Limasol'da yaşadığı mahalleye gelen bir grup Kıbrıslı Rum tarafından darbedildiği kaydedildi.
Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda saldırganların, genci ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinde terk ettiği belirtildi.
Gencin ağır şekilde darbedildiği, topuklarının bıçakla kesildiği ve yaralı halde olay yerinde bırakıldığı ifade edildi.
GENÇ AMELİYATA ALINDI
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kıbrıslı Türk gencin, ağır yaralanması nedeniyle saatler süren bir ameliyat geçirdiği bildirildi.
Cuma günü hastaneye kaldırılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi ve pazar gününden itibaren evinde istirahat etmeye başladı.