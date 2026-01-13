GKRY’de ölen Rus diplomatın "Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı personeli olduğu" iddia edildi

SigmaLive internet sitesinin haberine göre, kendisini "bağımsız araştırmacı" olarak tanımlayan Dmitry Khmelnitsky, Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinin dün yayınladığı ölüm ilanındaki personeline ait ismin baş harflerden, kişinin gerçek kimliğini tespit etti.

İncelemeler sonucunda diplomatın gerçek adının "Alexei Panov" olduğunu öne süren Khmelnitsky, Panov'un Rus askeri istihbaratı GRU çatısı altında görev yaptığını iddia etti.

"CASUSLUK EKİPMANLARINDAN SORUMLUYDU"

Khmelnitsky'nin iddiasına göre Panov, GRU bünyesinde "yüzbaşı" rütbesiyle görev yapıyordu ve özellikle casusluk ekipmanlarının bakımı ile yönetiminden sorumluydu.

GKRY'DE ÖLEN RUS DİPLOMAT

Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinin ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook üzerinden dün Panov'un ölüm haberi paylaşılmıştı.

Paylaşımda, "Büyükelçiliğimizde çalışan meslektaşımız A.V. Panov'un 8 Ocak'ta vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Büyükelçiliğin, GKRY yetkili makamlarıyla işbirliği içinde hareket ettiği vurgulanarak personelin cenazesinin Rusya'ya en kısa sürede iadesi konusuyla ilgilenildiği kaydedilmişti.