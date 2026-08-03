Göç dalgası felakete dönüştü: en az 88 ölü

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yaşanan yoğun göç dalgasının yarattığı kriz sürüyor. Geçtiğimiz hafta 85 binden fazla kişi Fas kıyısından yüzerek İspanya sınırına ulaştı. Madrid hükümetinin sınır güvenlik tedbirlerini devreye sokması sonucu göçmenlerden yaklaşık 73 bin 500'ünün Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Avrupa'ya ulaşabilmek için yola çıkan ancak geri dönen bazı göçmenler durumun hiç umdukları gibi olmadığını dile getirdi. Birçok kişi, günlerce yiyecek bulamadığını, açık alanda uyuduğunu ve dövüldüğünü söyledi. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, geri dönenler Fas'ta da çok iyi karşılanmadı. Bazı kaynaklar, Fas güvenlik güçlerinin göçmenlere kötü muamelelerde bulunduğunu kaydetti.

AVRUPA DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Umut yolculuğu bazı göçmenlerin ise sonu oldu. Göç dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 88'e yükseldi. Ancak can kaybının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. İspanyol yetkililer, yaşamını yitirenlerin izdiham sırasında ezilerek ya da yüzme bilmediği için öldüğünü tahmin ediyor. El Pais gazetesine göre, Ceuta'da cesetler için morg işlevi gören soğuk depolar kurdu. İnsan hakları örgütü Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH), Fas devletini doğrudan sorumlu tutarak sessizliğini eleştirdi. Birçok Avrupa ülkesi İspanya'dan gelen yolculara hava ve denizde denetim başlattı. Öte yandan göç dalgasının sosyal medyada yayılan "İspanya açık" mesajlarıyla mı yoksa organize bir planla mı gerçekleştiği konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadı.

FAS'TAN TAŞLI ENGEL İDDİASI

Sosyal medyada Fas güvenlik güçlerinin, Ceuta'dan geri dönen Faslıların ülkeye girişini engellemek için taş attığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.