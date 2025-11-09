Malezya'da göçmen teknesi alabora oldu: Yüzlerce kişi kayıp
Malezya'da göçmenleri taşıyan tekne battı. Olay nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de kayboldu.
Bernama Ajansının haberine göre Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi kayboldu. Olayda 10 kişi kurtarıldı.
Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.
Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.