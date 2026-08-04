Göçmenlere insanlık dışı muamele hafızalara kazındı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye geçmek isteyen on binlerce göçmen ile başlayan "insanlık krizi" Avrupa'nın gerçek yüzünü ortaya koydu. Kitlesel geçiş sırasında 88 kişi yaşamını yitirdi. İspanyol yetkililer bölgeye geçen yaklaşık 73 bin 500 kişinin Fas tarafına geri gönderildiğini, geri dönüşlerin sürdüğünü açıkladı. Fas yönetimi, kitlesel geçişi sosyal medyada yayılan "yanıltıcı bilgiler" ve "kötü niyetli yönlendirmelerle" ilişkilendirdi. Açıklamada ayrıca, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 8 Temmuz'da deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin derhal geri gönderilemeyeceğine hükmeden kararının yanlış yorumlanmasının da geçişleri teşvik ettiği ifade edildi.

Ancak krizden geriye akıllarda Avrupa'nın göçmenlere karşı uyguladığı insanlık dışı muamele kaldı. İtalya başta bazı ülkeler anında İspanya'yı suçladı. Avrupa'daki aşırı sağcılar günlerdir Müslüman ve Afrika kökenlilere karşı ırkçı paylaşımlar yapıyor. Geçmişten günümüze Afrika'yı sömüren Avrupa ülkeleri, sınırlarına yaklaşan göçmenleri ölüme terk etmekten bile çekinmiyor.

TÜRKİYE IÇIN İNSAN AYRIMI YOK

İspanya-Fas arasında yaşanan mülteci krizi Avrupa başta olmak üzere Batı'nın bir kez daha maskesini indirirken, coğrafya ve kim olduğuna bakmaksızın "insanlığı" öncüleyen Türkiye'nin yaklaşımını bir kez daha hatırlattı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" ilkesi çerçevesinde nerede bir mazlum varsa, ayrım yapmadan, yardım elini uzattı. Adres Suriye, Filistin, Arakan, Somali olarak değişse de yardım eli hiç değişmedi. Türkiye, kapısına geleni geri çevirmezken farklı coğrafyalardaki insani dramlara da kayıtsız kalmadı. BarışŞİMŞEK/ ANKARA