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Gök bilimcileri şaşırtan dönüşüm: Donmuş gök cismi kuyruklu yıldıza evriliyor

Gök bilimcileri şaşırtan dönüşüm: Donmuş gök cismi kuyruklu yıldıza evriliyor

Gök bilimciler, Jüpiter ile Neptün arasında dolaşan donmuş bir gök cisminin Güneş’e yaklaştıkça kuyruklu yıldıza dönüşümünü görüntüledi. 450P/LONEOS’un 1992’de Satürn’ün güçlü kütle çekim etkisiyle değişen rotası, milyarlarca yıllık buzun Güneş ısısıyla nasıl harekete geçtiğini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2026 13:17

Gök bilimciler, Jüpiter ile Neptün arasında Güneş'in yörüngesindeki 'kentaur' olarak adlandırılan donmuş bir gök cisminin kuyruklu yıldıza dönüştüğünü tespit etti. 2004 yılında keşfedilen '450P/LONEOS' adlı cismin, Güneş'e yaklaştıkça aktif bir kuyruklu yıldıza evrilme süreci görüntülendi. Yörünge analizleri, 450P'nin 1992 yılında değiştiğini gösterdi. O dönemde Satürn'ün yaklaşık 4,6 milyon kilometre yakınından geçen cisim, gezegenin kütle çekim etkisiyle Güneş'e daha yakın bir rotaya itildi. Bu yakınlaşma, cismin yörüngesini daralttı ve Güneş'e en yakın konumunu Jüpiter yörüngesinin dışına taşıdı.

Güneş'e doğru ilerledikçe daha fazla ısıya maruz kalan gök cisminin yüzeyindeki donmuş katmanlar ısınmaya başladı. Hawaii'deki Gemini North teleskobu ile yapılan incelemelerde, gök cisminin çekirdeği etrafında gaz ve toz bulutunun oluştuğu belirlendi. James Webb Uzay Teleskobu'nun verileri ise bu bulutun içinde karbondioksit gazı ile kristalize buz parçacıklarını ortaya çıkardı. Gök bilimciler, su buharının bulunmadığı bu mesafede gaz çıkışını ve kuyruklu yıldız benzeri hareketliliği doğrudan karbondioksitin tetiklediğini saptadı.