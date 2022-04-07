Gökbilimcilerden yeni keşif! O galaksi bulunmuş olabilir

Gökbilimciler, dünyadan 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta gözlemledikleri galaksinin bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceğini bildirdi. Science Alert sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, dünyadan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzakta keşfettikleri galaksiye "HD1" adını verdi.

Galaksinin yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astrofizikçi Fabio Pacucci, "Bu kadar uzaktaki bir varlığın doğasıyla ilgili soruları yanıtlamak zor olabilir." ifadesini kullandı.

BEKLENENDEN 10 KAT FAZLA

Galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların son derece parlak olduğunu belirten bilim insanları, bu kadar çok ışığın yılda 100'den fazla yıldız tarafından üretilmiş olabileceğini ve bu rakamın da evrenin erken dönemlerindeki bir galaksi için beklenenden 10 kat fazla olduğunu belirtti. Pacucci, bu durumun evrende oluşan ilk yıldızların, modern yıldızlara kıyasla daha büyük, daha parlak ve daha sıcak olmasından kaynaklanabileceğini kaydetti.