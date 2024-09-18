Golf oynarken ateş açılmıştı: Trump suikast girişimini böyle kutladı!

Trump, 15 Eylül'de Florida'da bulunduğu yerin civarında meydana gelen "suikast girişiminin" ardından Michigan eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde konuştu. Başkanlığın "tehlikeli bir iş" olduğuna dikkati çeken Trump, "Sonra da neden bana ateş edildiğini merak ediyorsunuz. Bilirsiniz, sadece önemli başkanlar vurulur." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "suikast girişimi"nin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile "çok güzel bir görüşme" yaptığını ve Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten "çok güzel bir telefon" aldığını kaydetti.