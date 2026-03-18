‘Gölge Lider’ Laricani öldü
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'ye bağlı ofis Laricani'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in savunma bakanı Israel Katz, önceki gün Tahran'a yönelik düzenlenen saldırılarda Ali Laricani'nin öldüğünü duyurmuştu.
TAHRAN'DA 12 BİN KONUT HASAR GÖRDÜ
Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü" dedi. Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti.