Gönül coğrafyasıyla Türkçe bağlar kuruluyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türk dilini, kültürünü ve sanatını dünyanın farklı köşelerinde tanıtmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. YEE, 69 ülkede 93 yurtdışı temsilciliği ile Türkiye'nin yumuşak güç potansiyelini etkin bir şekilde kullanıyor. YEE tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Türkçe'nin rağbet gören diller arasında olması sağlanırken, 2025 yılında yüz yüze ve çevrim içi Türkçe kurslarıyla 25 bin 966 kişiye ulaşıldı. Programlar, öğrencilerin Türkçeye olan ilgisini artırırken kültürler arası etkileşimi de güçlendirdi.