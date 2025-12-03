Gönül gönüle olan iki milletiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Rahman ile yaptığı görüşmede, "Meclis Başkanı" düzeyinde Türkiye'den Tacikistan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından bu ziyaretlerini tarihi olarak telakki ettiklerini belirterek, ev sahipliği ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Ziyaretinin, parlamentolar arasındaki ilişkilerin gelişmesine ivme kazandırmasını temenni eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Rahman ile küresel konularda da görüş teatisinde bulundu. Kurtulmuş, "Her ne kadar aramızdaki mesafe fiziki olarak uzak olsa da Türkler ve Tacikler kalpten dost olan, gönül gönüle olan iki millettir. Ümit ederim ziyaretimiz, dostluk ve kardeşlik ilişkilerini artırır" dedi.