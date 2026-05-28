Google çalışanı gözaltında: Şirket bilgileriyle bahis oynadı

BBC'nin haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan ABD'li Google çalışanı Michele Spagnuolo hakkında, şirket bilgilerini kullanarak çevrim içi tahmin ve bahis platformu Polymarket platformunda yüksek miktarda kazanç elde ettiği iddiasıyla dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Spagnuolo'nun Google'daki pozisyonu sayesinde erken erişim sağladığı şirket içi bilgileri kullanarak bahis oynadığı ve bu yolla yaklaşık 1,2 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.

Google tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise gizli şirket bilgilerinin bahis amacıyla kullanılmasının şirket politikalarını ihlal ettiği ve çalışanın görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

