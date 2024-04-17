Google çalışanlarına gözaltı: Batı’dan soykırımı karartma çabaları

Siyonist İsrail rejimi Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 40 saldırı daha gerçekleştirdi. 56 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi. Batılı ülkeler ise bir daha İsrail'in soykırımına destek yarışına başladı. İran'ın geçtiğimiz cumartesi akşamı İsrail'e yönelik misillemesinin ardından ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri bir kez daha tüm kanallardan Gazze Şeridi'ndeki katliamları örtbas etmeye girişti.ABD merkezli The New York Times (NYT) Gazetesi'nin, çalışanlarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını konu alan haber metinlerinde "soykırım" ve "etnik temizlik" gibi ifadeleri kullanmamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir kararı 44'e karşı 377 oyla kabul etti.ABD merkezli internet arama motoru Google ile İsrail arasındaki Nimbus Projesi'ni protesto eden 9 Google çalışanı gözaltında. Uzmanlar İsrail'e çok sayıda veri sağlayan Nimbus Projesi'nin sivil katliamlarında rol aldığını dile getiriyor.Washington Post Gazetesi, Kızılay görevlilerine "Korkuyorum" diye yalvaran 6 yaşındaki Hind Receb ile ailesine yardıma giden ambulansı da İsrail'in vurduğunu ortaya çıkardı. Minik Receb günler sonra araçta ölü bulunmuştu.