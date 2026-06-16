Google CEO’suna soykırım protestosu

ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Stanford Üniversitesi'nde Google CEO'su Sundar Pichai, öğrenciler tarafından protesto edildi. Pichai, mezun olduğu Stanford'un 2026 mezuniyet töreninde Filistin destekçisi öğrencilerin "Özgür Filistin" nidalarıyla karşı karşıya kaldı. Google ve ana şirketi Alphabet'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ve İsrail'le bağlantılarına öfkeli 200'ü aşkın öğrenci, Pichai kürsüye çıkar çıkmaz slogan atarak töreni terk etti. Öğrenciler, Google'ı İsrail'e soykırım desteği vermekle suçluyor. Savaş karşıtı öğrenciler ayrıca "Stanford'a bizim geliştirdiğimiz teknolojinin savaş ve kâr amacıyla kullanılacağı bir dünyayı asla kabul etmiyoruz" sözleriyle, üniversite yönetimini, Pichai'yi konuşmacı olarak davet etmekle de eleştirdi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 73 BİN

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşında çocuk, diğeri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 3, yaralananların sayısı ise 173 bin olarak kaydedildi.