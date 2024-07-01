Google Çeviri’ye 5 Türk dili daha eklendi

ABD merkezli teknoloji devi Google, çeviri platformu Google Translate'e 110 yeni dil ekledi. Bu diller içinde, Ural-Altay dil ailesinin Türk dilleri kolunda bulunan Çuvaşça, Kırım Tatarcası, Başkurtça, Tuvaca ve Yakutça da var. Türk dillerinin Kıpçak grubundan Kırım Tatarcası ve Başkurtça, Ogur-Bolgar grubundan Çuvaşça, Sibirya grubundan Yakutça ile Tuvaca'nın da eklenmesiyle beraber Google Çeviri'nin desteklediği toplam Türk dili sayısı 13 oldu. Uygulamanın desteklediği diğer Türk dilleri ise Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkçe, Türkmence, Özbekçe ve Uygurca. Google yaptığı açıklamada, uygulamaya eklenen yeni dillerin şimdiye kadarki en büyük güncelleme olduğunu vurguladı.