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Giriş Tarihi: 21.9.2023 12:30 Son Güncelleme: 21.9.2023 12:45

‘Google Haritalar’da öldüren hata! Tarif edilen rota sürücüyü öldürdü, ihmal böyle ortaya çıktı

Dünyanın en çok kullanılan yer yön uygulaması Google Haritalar’da yer alan bir hata, 10 yıl önce bir sürücüyü ölüme götürdü. Motosiklet sürücüsü, Google Haritalar’ı kullanarak gittiği yolda bir köprüyü kullanmaya yönlendirildi. Uzun bir süredir yıkık olan köprüye giden adam feci şekilde can verdi.

AA
‘Google Haritalar’da öldüren hata! Tarif edilen rota sürücüyü öldürdü, ihmal böyle ortaya çıktı

ABD'de Google Haritalar nedeniyle yaşanan bir ölüm vakası ülke gündemine oturdu. Kuzey Caroline bölgesinde yaşanan olayda motosiklet sürücüsü Philip Paxson, gideceği yere ulaşmak için uygulamayı açtı.

Google Haritalar'ın direktifi doğrultusunda kendi ölümüne gittiğinden habersiz olan iki çocuk babası genç adam bir köprüye giriş yaptı. Ne var ki köprünün bir kısmı, yaklaşık 5 yıldan beri yıkıktı.

Motosikletiyle hızla köprüye giren Paxson, yıkık bölümden aşağı düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Paxson'ın ailesi, 2013 yılında yıkılan köprüye dair verileri "Haritalar" uygulamasında güncellemeyerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Google'a dava açtı.

Wake County'de dava dilekçesini mahkemeye sunan Paxson'ın ailesinin avukatları, konuya dair yaptıkları açıklamada "Yollara aşina değildi. Google Haritalar'a güvendi. Kendisini eşi ve kızlarına götürmesini ummuştu." ifadesini kullandı.

Dava dosyasında, bölge halkının 2013'de Google'a, yıkılan köprüye dair güncelleme yapılması yönünde defalarca başvuruda bulunduğu da vurgulandı. Öte yandan, yıkık köprünün etrafındaki bariyerlerin de kaldırıldığı kaydediliyor.

Google'dan bir sözcü ise iddiaların incelendiğini açıklarken ailenin acısını paylaştıklarını belirtti.

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‘Google Haritalar’da öldüren hata! Tarif edilen rota sürücüyü öldürdü, ihmal böyle ortaya çıktı
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