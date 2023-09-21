‘Google Haritalar’da öldüren hata! Tarif edilen rota sürücüyü öldürdü, ihmal böyle ortaya çıktı

ABD'de Google Haritalar nedeniyle yaşanan bir ölüm vakası ülke gündemine oturdu. Kuzey Caroline bölgesinde yaşanan olayda motosiklet sürücüsü Philip Paxson, gideceği yere ulaşmak için uygulamayı açtı.
Google Haritalar'ın direktifi doğrultusunda kendi ölümüne gittiğinden habersiz olan iki çocuk babası genç adam bir köprüye giriş yaptı. Ne var ki köprünün bir kısmı, yaklaşık 5 yıldan beri yıkıktı.
Wake County'de dava dilekçesini mahkemeye sunan Paxson'ın ailesinin avukatları, konuya dair yaptıkları açıklamada "Yollara aşina değildi. Google Haritalar'a güvendi. Kendisini eşi ve kızlarına götürmesini ummuştu." ifadesini kullandı.
Dava dosyasında, bölge halkının 2013'de Google'a, yıkılan köprüye dair güncelleme yapılması yönünde defalarca başvuruda bulunduğu da vurgulandı. Öte yandan, yıkık köprünün etrafındaki bariyerlerin de kaldırıldığı kaydediliyor.
Google'dan bir sözcü ise iddiaların incelendiğini açıklarken ailenin acısını paylaştıklarını belirtti.