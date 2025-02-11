Google Trump’ın talimatını uygulamaya koydu: Haritalarda o isim değişti

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, "Meksika Körfezi"nin adını değiştirdi.

Google'dan yapılan açıklamada, ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi'nin, Trump'ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini uygulamaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde yapılan güncellemenin ardından Google Haritalar'da Meksika Körfezi isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirildiği belirtilerek, "İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımızla tutarlı olarak bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başladık." ifadesi kullanıldı.

ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" ismini görürken, Meksika'daki kullanıcıların "Meksika Körfezi" ismini görmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedildi.