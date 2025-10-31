Google ve Amazon’dan siyonistlere ödeme kalkanı

Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim 2023 ile 10 Ekim 2025 arasında Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma birçok açıdan destek verdikleri tespit edilen ABD'li şirketlerin yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İsrail hükümetinin 2021'de Google ve Amazon ile yaptığı 1.2 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşmasının ayrıntıları basına sızdı. Guardian'a sızan belgelere göre İsrail, şirketlerden göz kırpma mekanizması istedi. Bu sistem Google ve Amazon'un, İsrail'e ait verilerin yabancı ülke mahkemeleri veya güvenlik kurumları tarafından talep edilmesi durumunda, bu paylaşımı doğrudan açıklamadan gizli bir sinyal ile iletmesini öngörüyor. Eski ABD'li savcılar, "Bu mekanizma mahkeme emirlerinin gizliliğini ihlal edebilir ve şirketleri ABD yasalarıyla çatışma riskiyle karşı karşıya bırakabilir" değerlendirmesini yaptı.