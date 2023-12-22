Google ve Meta’yı dize getirip yasayı çıkarmıştı! Avustralya Komisyon Başkanı SABAH’a konuştu: Microsoft CEO’su hemen aradı ve…

Google ve Meta'nın uzun yıllar boyunca sürdürdüğü dijital yayıncıların üzerinden karşılıksız para kazanma devri artık kapanıyor. Tüm dünyaya yayılan dijital telif ödemesine ilişkin yasalar, "internet devlerini" birer birer mahkum ediyor. Dönüşümü başlatan ülke olarak görülen Avustralya'da 2021 yılında Google'ın tüm tehditlerine rağmen çıkan "Avustralya Haber Medyası Pazarlık Yasası", başta Kanada ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ilham oldu. Avustralya'nın ardından Kanada, İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa da kendi düzenlemelerini yaparak internet devlerini ödeme yapmak için dize getirdi.

YASA YILLARDIR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Haber içeriklerinden büyük kazançlar elde eden ancak yayıncıya ödeme yapmayan Google ve Meta, Avustralya'nın başlattığı küresel dalgaya şiddetle karşı koymaya çalışmıştı. Hatta Google, Avustralya'da yasa teklifinin kabul edilmesi halinde ülkedeki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu. Google ve Meta'yı dize getiren Avustralya'da 2021 yılından bu yana yasa, başarılı bir şekilde yürütülüyor. 2 Mart 2021'de yürürlüğe giren o tarihten bu yana başarıyla uygulanan Avustralya Haber Medyası Pazarlık Yasası (NMBC)", internet devlerini dijital yayıncılarla müzakere masasına oturmaya zorlayan bir yasa.

"AMACIMIZ HAKSIZ REKABETİ KIRMAK VE YAYINCIYI KORUMAKTI"

İnternet devlerini dijital yayıncılara ödeme yapmak için masaya oturtan yasayı hazırlayan, Avustralya eski Başbakanı Bob Hawke'un baş ekonomi danışmanı, dönemin Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Başkanı Rod Sims, süreci, yasayı ve sektörde meydana gelen değişmeleri Sabah.com.tr'den Cansu Küfeli'ye anlattı.