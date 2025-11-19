Google yöneticisinden uyarı: Yapay zekâya fazla güvenmeyin

Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zekâ ile ilgili uyarılara yenileri ekleniyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi Sundar Pichai, yapay zekâ araçlarının verdiği tüm bilgilere "körü körüne güvenilmemesi" gerektiğini söyledi. Pichai, yapay zekânın yaratıcı metin yazımı gibi alanlarda faydalı olduğunu ancak kullanıcıların "bu araçları doğru amaçla kullanmayı öğrenmesi ve söylediklerine tamamen güvenmemesi gerektiğini" belirtti. Pichai ayrıca "En doğru bilgiyi sunmak için büyük çaba harcıyoruz ancak mevcut yapay zekâ teknolojisi hataya açık" diye konuştu.