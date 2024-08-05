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Giriş Tarihi: 5.8.2024 23:02 Son Güncelleme: 5.8.2024 23:13

Google'a büyük şok! Yasa dışı hareket ettiğine hükmedildi

ABD'de görülen davada Google'ın çevrimiçi aramalarda ve reklamlar üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı hareket ettiği tespit edildi.

Google’a büyük şok! Yasa dışı hareket ettiğine hükmedildi

BBC'de yer alan bir habere göre; ABD'li bir yargıç, Google'ın çevrimiçi aramalar ve ilgili reklamlar üzerinde tekelini sürdürmek için yasa dışı hareket ettiğine hükmetti. Bu karar, teknoloji devlerinin gelecekte iş yapma biçimlerini yeniden şekillendirebilir.

ABD ADALET BAKANLIĞI GOOGLE'I DAVA ETTİ

Google, çevrimiçi arama pazarının yaklaşık %90'ını kontrol ettiği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından dava edildi.

"GOOGLE BİR TEKELCİDİR"

Bölge Yargıcı Amit Mehta, kararında Google'ın akıllı telefonlar ve tarayıcılarda varsayılan arama motoru olmasını sağlamak için milyarlarca dolar ödediğini belirtti.

Yargıç Mehta, görüşünde, "Google bir tekelcidir ve tekelini sürdürmek için tekelci gibi davranmıştır" ifadelerini kullandı.

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Google'a büyük şok! Yasa dışı hareket ettiğine hükmedildi
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