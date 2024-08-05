Google’a büyük şok! Yasa dışı hareket ettiğine hükmedildi

BBC'de yer alan bir habere göre; ABD'li bir yargıç, Google'ın çevrimiçi aramalar ve ilgili reklamlar üzerinde tekelini sürdürmek için yasa dışı hareket ettiğine hükmetti. Bu karar, teknoloji devlerinin gelecekte iş yapma biçimlerini yeniden şekillendirebilir.