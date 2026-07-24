Google’a kesilen ceza sonrası Trump’tan AB’ye tehdit: Çok ağır bedel ödeyecekler

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin düzenli olarak ABD merkezli şirketleri hedef aldığını öne sürdü.

Apple, Meta ve Amazon'un ardından AB'nin Google'a da herhangi bir gerekçe sunmadan 1 milyar dolar ek ceza kestiğini belirten Trump, Google'a verilen toplam ceza miktarının 18 milyar doları aştığını ifade etti.

"AB ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"

Söz konusu uygulamaların yasa dışı ve ayrımcı olduğunu savunan Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa için bir kumbara değildir ve olmasına da izin vermeyeceğiz. Bu paylaşımın, Amerikan şirketlerini ve dolayısıyla Amerikan mükelleflerini 'soyma' uygulamasına karşı derhal bir 301. Madde Soruşturması başlatacağımızın resmi göstergesi olmasını sağlayın. Avrupa Birliği bu yasa dışı ve etik dışı davranışının bedelini çok ağır ödeyecektir. Cezalar tamamen iptal edilecek ve kendilerine en kısa sürede büyük oranlarda gümrük vergisi uygulanacaktır."

ABD Ticaret Kanunu'nun 301. Maddesi, yönetime haksız ticaret uygulamalarına başvurduğu tespit edilen ülkelere karşı tek taraflı yaptırım ve ek gümrük vergisi getirme yetkisi tanıyor.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle teknoloji devi Google'a toplam 890 milyon avro (yaklaşık 1 milyar dolar) para cezası kesmişti.

Komisyondan yapılan açıklamada, Google'ın arama motoru sonuçlarında kendi servislerini öne çıkararak kayırmacılık yaptığı, ayrıca Google Play mağazasında geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ve daha ucuz satın alma kanallarına yönlendirmesini engellediği belirtilmişti.

İhlallerin ciddiyeti ve süresi dikkate alınarak arama sonuçlarındaki usulsüzlükler için 460 milyon avro, Google Play'deki kısıtlamalar için ise 430 milyon avro ceza uygulandığı açıklanmıştı. Şirkete usulsüzlükleri düzeltmesi için 60 gün süre verilirken, aksi takdirde küresel yıllık cirosunun yüzde 5'ine varan günlük ek cezalarla karşılaşabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör