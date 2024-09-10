Google’a kötü haber: AB mahkemesi 2.4 milyar avroluk para cezasını onadı!

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı. Buna göre, mahkeme, Google ve Alphabet'in itirazını reddederek, firmanın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetine ayrıcalık sağlamak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar avroluk para cezasını onadı.