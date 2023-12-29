Google’dan ‘mahremiyeti ihlal ettik’ itirafı

Google, ABD'de, kullanıcılar "özel modda" gezinirken bile onları takip ederek mahremiyetini ihlal ettiği iddiasıyla açılan bir davayı çözüme kavuşturmayı kabul etti. Toplu davada, dünyanın en çok tercih edilen arama motoru ve ana şirketi Alphabet'ten en az 5 milyar dolar talep edildi. ABD Bölge Hâkimi Yvonne Gonzalez Rogers, Google'nin davacılara 5 milyar dolar tazminat ödemesinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Google, özel görüntüleme modunda bile arama geçmişinin toplanmasının, site sahiplerinin "içeriklerinin, ürünlerinin, pazarlamasının ve daha fazlasının performansını daha iyi değerlendirmelerine" yardımcı olduğunu söyledi. Rogers geçen yıl davanın iptali istemini reddetmişti.