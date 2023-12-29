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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Google’dan ‘mahremiyeti ihlal ettik’ itirafı

Büyük teknoloji firmalarının uygulamaları artık daha fazla denetleniyor. Bilişim devi Google, kullanıcılarının mahremiyetini ihlal ettiğini kabullendi. Arama motoru, 5 milyar dolarlık yüklü bir tazminat ödeyecek

Google’dan ‘mahremiyeti ihlal ettik’ itirafı
Google, ABD'de, kullanıcılar "özel modda" gezinirken bile onları takip ederek mahremiyetini ihlal ettiği iddiasıyla açılan bir davayı çözüme kavuşturmayı kabul etti. Toplu davada, dünyanın en çok tercih edilen arama motoru ve ana şirketi Alphabet'ten en az 5 milyar dolar talep edildi. ABD Bölge Hâkimi Yvonne Gonzalez Rogers, Google'nin davacılara 5 milyar dolar tazminat ödemesinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Google, özel görüntüleme modunda bile arama geçmişinin toplanmasının, site sahiplerinin "içeriklerinin, ürünlerinin, pazarlamasının ve daha fazlasının performansını daha iyi değerlendirmelerine" yardımcı olduğunu söyledi. Rogers geçen yıl davanın iptali istemini reddetmişti.
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Google’dan ‘mahremiyeti ihlal ettik’ itirafı
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