Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Google’dan Rusya kararı: Kısıtlama getirildi
Giriş Tarihi: 26.9.2024 17:15

Google’dan Rusya kararı: Kısıtlama getirildi

Google’dan Rusya’ya yönelik bir hamle daha geldi. Daha önce Rus kullanıcılarına çeşitli kısıtlamalar getiren Google, bu sefer de yeni hesap oluşturma seçeneğini sınırladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Google’dan Rusya kararı: Kısıtlama getirildi

Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma Bakanlığı, teknoloji devi Google'ın, Rusların yeni hesap oluşturma olanağını sınırladığını aktardı. Eski hesapların ise şimdilik çalıştığı bildirildi.

Rusya'daki kullanıcılar platformda daha önce de sorunlarla karşılaşmıştı. Eylül ayı başlarında Google, Rus telefon numaralarıyla yeni hesapların doğrulanmasına izin vermeyi durdurdu.

Hesaplar doğrulanmaya çalışıldığı zaman hata mesajı görüntülendi. Mesajda, "bu numara doğrulama için kullanılamaz," ifadeleri yer aldı. Google'dan konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

YENİ HESAPLAR DA SORUNLU

Siber güvenlik uzmanı Alexey Kurochkin yaptığı uyarıda, halihazırda Google hesabı olan kullanıcıların da sorunlar yaşayacağını aktardı. Kurochkin, SMS yoluyla şifre kurtarmanın da muhtemelen işe yaramayacağını ve bu durumun sorun yaratacağını ifade etti.

RT haber kuruluşuna konuşan bir kişi, kullanıcıların doğrulama sorununu çözmek için yabancı bir telefon numarası satın almalarını önerdi. Bu yöntemle, gerekli mesajlar alınabilecekti.

GOOGLE HESAPLARI SİLDİ

Google bu hamlesine ek olarak Ağustos ayında, Rus AdSense hesaplarını herhangi bir uyarı vermeksizin silmeye başladı. Bu durum içerik üreticilerinin para kazanmasını engellemişti.

Hesapların silinmesinin ardından gelen mesajda, "YouTube kanalınızla ilişkili AdSense hesabı silindiğinden para kazanma seçeneği artık mümkün değil," yazıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Google’dan Rusya kararı: Kısıtlama getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA