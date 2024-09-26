Google’dan Rusya kararı: Kısıtlama getirildi

YENİ HESAPLAR DA SORUNLU

Siber güvenlik uzmanı Alexey Kurochkin yaptığı uyarıda, halihazırda Google hesabı olan kullanıcıların da sorunlar yaşayacağını aktardı. Kurochkin, SMS yoluyla şifre kurtarmanın da muhtemelen işe yaramayacağını ve bu durumun sorun yaratacağını ifade etti.

RT haber kuruluşuna konuşan bir kişi, kullanıcıların doğrulama sorununu çözmek için yabancı bir telefon numarası satın almalarını önerdi. Bu yöntemle, gerekli mesajlar alınabilecekti.