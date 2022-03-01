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Giriş Tarihi: 1.3.2022 12:05 Son Güncelleme: 1.3.2022 12:08

Google'dan Rusya'ya yaptırım! Youtube kanalları engellenecek

Google’dan Rusya’ya yaptırım! Youtube kanalları engellenecek

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken yaptırım kararları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacağını açıklamştı. Bir yaptırım da Google'dan geldi.

Dünyanın en büyük video platformlarından Youtube'dan Rusya'ya yeni bir engel geldi. Google'ın da sahibi olan Alphabet, devlet desteğiyle çok dilde yayın yapan Sputnik'e engel getiriyor. Youtube Sputnik kanallarının Avrupa genelinde erişime kapatılacağı bildirildi.

İLK YAPTIRIM DEĞİL

Google daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Şirket Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçmişti. Google ayrıca Ukrayna'da Maps hizmetini de durdurmuştu.

FACEBOOK DA YASAKLAMIŞTI

Video hizmetlerinden gelir elde etme özelliğini Facebook da yasaklamıştı. Facebook'un yöneticilerinden Nathaniel Gleicher Twitter'da yapmış olduğu paylaşımda, "Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz. Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek" demişti.

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Google'dan Rusya'ya yaptırım! Youtube kanalları engellenecek
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