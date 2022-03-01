Google’dan Rusya’ya yaptırım! Youtube kanalları engellenecek

FACEBOOK DA YASAKLAMIŞTI

Video hizmetlerinden gelir elde etme özelliğini Facebook da yasaklamıştı. Facebook'un yöneticilerinden Nathaniel Gleicher Twitter'da yapmış olduğu paylaşımda, "Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz. Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek" demişti.

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