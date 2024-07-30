Google'dan Trump'a "Kamala Harris'li" karartma! Elon Musk'tan tepki: ABD seçimlerine müdahale mi?

İnternetin hayatımıza girmesi ve son yıllarda sosyal medya uygulamalarının da yaygınlaşması farklı manipülasyon tekniklerinin de ortaya çıkmasını sağladı. Bu hamleler kimi zaman dezenformasyona dayalı bilgilerin milyonlara ulaşmasını ve yönlendirmesini sağlıyor. Kimi zaman ise seçimlere müdahale noktasına kadar ulaşabiliyor.
YİNE SEÇİMLERE MÜDAHALE YİNE GOOGLE!
Daha önce de sık sık gündeme gelen seçimlere internet üzerinden arama motorları ve sosyal medya uygulamaları ile müdahale etme girişimleri tekrar devrede. Amerikan seçimleri öncesi Google tarafından uygulanan skandal "perdeleme" gözler önüne serildi.
Bazı kullanıcılar Donald Trump diye Google üzerinden arama yaptıklarında karşılarında sadece Kamala Harris'e yönelik haberlerin çıktığını ekran görüntüleriyle paylaştı. Bu duruma ünlü milyarder ve X'in de sahibi olarak bilinen Elon Musk da kayıtsız kalmadı.
"OTOMATİK TAMAMLAMA ÖZELLİĞİ" DEVREYE SOKULUYOR
Google'da Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında bilgi aramak isteyen kullanıcılar, arama motorunun otomatik tamamlama özelliğinin olayla ilgili sonuçları içermediğini fark etti. Kullanıcılara Ronald Reagan, Arşidük Ferdinand, Bob Marley ve Gerald Ford gibi diğer tarihi suikast girişimleriyle ilgili sonuçlar gösterildi. Bu durum sosyal medyada tepkilere neden oldu.
ELON MUSK: TRUMP'A ARAMA YASAĞI MI VAR
Musk, sosyal medya platformu X'te bu skandalla ilgili "Vay canına, Google'ın Başkan Donald Trump'a yönelik bir arama yasağı var! Seçimlere müdahale mi?" paylaşımında bulundu. Musk, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin Google'da arama sonuçları bulunmamasına tepki gösterdi.
Bir kullanıcının paylaşımına, "Google Demokratlar tarafından yönetiliyordu" yazmasıyla birlikte Musk, "Seçime müdahale ederlerse başları büyük belaya girer" cevabını verdi.
TRUMP'IN OĞLU: GERÇEKTEN AŞAĞILIK
Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. da Musk'ın ardından Google'ı Kamala Harris'in yararına seçimlere müdahale etmekle suçladı.
Trump Jr. sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak, "Kamala Harris'e yardım etmek için yine seçime müdahale etmeye çalışıyor. Bunun Google'ın kasıtlı seçim müdahalesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten aşağılık" yorumunda bulundu.