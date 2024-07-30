Google'dan Trump'a "Kamala Harris'li" karartma! Elon Musk'tan tepki: ABD seçimlerine müdahale mi?

YİNE SEÇİMLERE MÜDAHALE YİNE GOOGLE!

Daha önce de sık sık gündeme gelen seçimlere internet üzerinden arama motorları ve sosyal medya uygulamaları ile müdahale etme girişimleri tekrar devrede. Amerikan seçimleri öncesi Google tarafından uygulanan skandal "perdeleme" gözler önüne serildi.

Bazı kullanıcılar Donald Trump diye Google üzerinden arama yaptıklarında karşılarında sadece Kamala Harris'e yönelik haberlerin çıktığını ekran görüntüleriyle paylaştı. Bu duruma ünlü milyarder ve X'in de sahibi olarak bilinen Elon Musk da kayıtsız kalmadı.