Görüntüler tartışma yarattı
İran basınının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran'ın saldırısında öldüğü iddiası sonrası ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. Günlerdir nerede olduğu merak edilen Netanyahu'nun önceki gün yaptığı basın açıklamasından paylaşılan bir karede elinin altı parmaklı göründüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bazı uzmanların, bu hataların yapay zekâ tarafından üretilen görüntülerde sık görüldüğününü belirtmesi videonun doğruluğu konusunda şüphe yarattı. Netanyahu'nun korkudan sığınaktan çıkmadığı iddia edilirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Tahran'da mitingine katılması dikkat çekti.