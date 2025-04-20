Görüşme merak konusuydu: Papa o isimle buluştu

Açıklamada, birkaç dakika süren görüşmede, Papa ve Vance'ın, Paskalya Yortusu dolayısıyla birbirlerinin bayramlarını kutladığı ifade edildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan kısa açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 11.30 sularında Vatikan'da konutu olarak kullandığı Santa Marta'da, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüğü belirtildi.

DİKKATLER OLASI BİR GÖRÜŞMEYE ÇEVRİLMİŞTİ

Paskalya tatilini geçirmek üzere 18 Nisan'da ailesiyle beraber Roma'ya gelen Vance, cuma günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dün de Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile resmi görüşmeler yapmıştı.

Vance-Parolin görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada, Vatikan-ABD ilişkileri, uluslararası gelişmeler, göçmenler, mülteciler ve mahkumların üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Vance'ın bu seyahati sırasında, kısa süre önce çift taraflı zatürre geçiren ve halihazırda nekahet döneminde olan Katoliklerin ruhani lideri Papa tarafından kabul edilip edilmeyeceği, özellikle ABD ve Vatikan arasında bir süredir göç konusu üzerinde yaşanan gerginlik dolayısıyla merak konusu idi.

Papa, hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce 11 Şubat'ta ABD'li piskoposlara gönderdiği mektubunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme planını sert şekilde eleştirmişti.

Katolikliği 2019 yılında seçmesiyle bilinen ABD Başkan Yardımcısı Vance ise 28 Şubat'ta Washington'da katıldığı Katoliklerin bir etkinliğinde, Papa'nın eleştirilerini kabul ettiğini ancak görüşlerini savunmaya devam edeceğini söylemişti.