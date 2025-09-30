Görüşme sonrası Netanyahu’dan Gazze açıklaması: İşgal sürecek

Netanyahu, Arap ve İslam ülkelerinin, Hamas'a baskı yaparak İsrail'in Trump ile hazırladığı şartları kabul ettirmeye çalıştığını öne sürdü.

Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın bizi sıkıştırmasındansa biz Hamas'ı köşeye sıkıştırdık" ifadelerini kullandı.

İŞGALİN DEVAM EDECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Trump'ın Beyaz Saray'da duyurduğu Gazze ateşkesi ve esir takası planına değinen Netanyahu, "Gazze'deki tüm İsrailli esirler serbest bırakılacak ancak Gazze'nin çoğundaki işgalimiz sürecek" dedi.

Netanyahu, Trump'ın planında bağımsız Filistin devleti kurulmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Ne ben ne Trump böyle bir şey açıkladık" ifadesini kullandı.

Netanyahu ayrıca, Trump'ın BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere yönelik eleştirilerine de dikkat çekti.