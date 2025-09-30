Görüşme sonrası Netanyahu’dan Gazze açıklaması: İşgal sürecek
ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına destek verdiğini söyledikten sonra Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı bir başka açıklamada Gazze’nin çoğunda işgalin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devletinin asla kurulmayacağını ifade etti. Hamas’ın köşeye sıkıştırıldığını iddia eden Netanyahu, Arap ve İslam dünyasının da İsrail şartlarını kabul ettirmek için Hamas’a baskı yaptığını öne sürdü.
Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın bizi sıkıştırmasındansa biz Hamas'ı köşeye sıkıştırdık" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, Arap ve İslam ülkelerinin, Hamas'a baskı yaparak İsrail'in Trump ile hazırladığı şartları kabul ettirmeye çalıştığını öne sürdü.
İŞGALİN DEVAM EDECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Trump'ın Beyaz Saray'da duyurduğu Gazze ateşkesi ve esir takası planına değinen Netanyahu, "Gazze'deki tüm İsrailli esirler serbest bırakılacak ancak Gazze'nin çoğundaki işgalimiz sürecek" dedi.
Netanyahu, Trump'ın planında bağımsız Filistin devleti kurulmasının kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Ne ben ne Trump böyle bir şey açıkladık" ifadesini kullandı.
Netanyahu ayrıca, Trump'ın BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere yönelik eleştirilerine de dikkat çekti.