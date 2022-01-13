Dünyanın aylardır dikkat kesildiği Rusya
- Ukrayna
sınırında tansiyon bir türlü düşmüyor. Rusya'nın sınırına 100 bine yakın asker yığmasıyla artan gerginlik sonrasında Moskova
yönetimi hafta başında ABD ile ardından da NATO
yetkilileriyle biraraya geldi. Ancak Rusya tarafına göre görüşmeler tıkandı.
İSVİÇRE VE FİNLANDİYA VURGUSU
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu bildirdi. Peskov, NATO'nun genişleme tehdidini sürdürdüğüne işaret ederek, "ABD'li yetkililerin NATO'ya yeni üyeleri, yani Finlandiya
ve İsveç
'i davet eden açıklamalarını duyuyoruz. Bazı NATO ülkelerinden, yani bazı Baltık
ülkelerinden topraklarındaki asker sayısının artırılmasını talep eden açıklamalar duyuyoruz. Bütün bunlar olurken gerilimi azaltmak için neye ihtiyacımız var?" diye konuştu. ABD'den de "Rusya ya diplomasiyi seçecek ya da Batı'yla karşı karşıya gelecek" açıklaması geldi.
KARŞILIKLI TATBİKAT
RUSYA, Ukrayna sınırında 10 bin askerle tatbikata başladı. Rusya, askerlerinin geri çekilmesine yönelik ABD'den gelen talep için "Askerlerimiz kendi topraklarımızda. Geri çekilmesi kabul edilemez" diyor. ABD ordusu
ise 28 bölgede gerilla savaşı tatbikatı yapacak.