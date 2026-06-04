Görüşmeler tıkandı saldırılar arttı

İsrail'in siyonist emelleriyle 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta görüşmeler tıkanırken, ABD ile Tahran arasındaki karşılıklı saldırılar da arttı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldı ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılardı. İran da saldırıların Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini savunarak, bu iki ülkeye misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Kuveyt, İran'ın Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü duyurdu.

HAMANEY İLE GÖRÜŞECEĞİM

İran ile ABD arasındaki saldırılar artarken masadaki müzakerelerde ise önemli gelişmeler yaşanmıyor. İran, müzakerelere açık olduklarını ancak ABD'nin verdiği sözlere güvenmediklerini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump da "Anlaşma yapmanın zamanı geldi" dedi. Trump, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile gelecekte görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.