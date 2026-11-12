Görüşmelerden sonuç çıkacak mı? Putin’in Witkoff ve Kushner ile toplantısı sona erdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin'de bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Witkoff ve Kushner, Kremlin'den ayrıldı.