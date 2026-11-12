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Görüşmelerden sonuç çıkacak mı? Putin’in Witkoff ve Kushner ile toplantısı sona erdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile görüşmesinin sona erdiği bildirildi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmelerden sonuç çıkacak mı? Putin’in Witkoff ve Kushner ile toplantısı sona erdi!
DHA DHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin'de bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Witkoff ve Kushner, Kremlin'den ayrıldı.

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#STEVE WİTKOFF #JARED KUSHNER #VLADİMİR PUTİN

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