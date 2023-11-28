Gözler 29 Kasım’a çevrildi: Hamas’tan büyük çağrı!

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak için Filistin davasıyla dayanışma içinde olan herkese geniş çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu. Hamas, 29 Kasım "Filistin Halkıyla Ulusal Dayanışma Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimiz ile dünyanın özgür halklarını, Siyonist saldırıları, savaş suçlarını ve soykırımı kınamak, Gazze Şeridi'yle dayanışma göstermek için her türlü kitlesel hareketleri, etkinlikleri ve yürüyüşleri artırma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in suçlarını reddetmek ve bunları durdurmak için baskı yapılması talep edilen açıklamada, tüm başkentler ve büyük şehirlerde gösteriler düzenlenmesi istendi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bir kararla 29 Kasım günü 1978'den bu yana her yıl "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.