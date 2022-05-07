Gözler 9 Mayıs’ta

Ukrayna Savaşı'nda 73'üncü gün geri kaldı. Dünyanın gözü yarına çevrilmiş durumda. Ukrayna, Rusya'nın Zafer Bayramı öncesinde sabotaj konusunda uyardı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya'nın, 9 Mayıs'ta teşekküllü bir savaş başlatabileceğini söylemişti. Rusya, bu tarihi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilere karşı zaferin yıldönümü olarak kutluyor. Her yıl başkent Moskova'daki askeri geçit töreninde dünyaya gözdağı vermesiyle bilinen Rusya'nın bu yıl Ukrayna Savaşı nedeniyle daha ciddi adımlar atmasından endişe ediliyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'ndaki büyük kazanımlarını duyurması beklendiği için bu Zafer Günü, ayrı bir anlam taşıyor.Diğer taraftan 9 Mayıs ayrıca Avrupa Günü olarak kutlanıyor. 1950'de bugünkü Avrupa Birliği'nin (AB) temelinin atıldığı gün. Dolayısıyla 9 Mayıs Pazartesi günü hem Rusya'dan hem de Avrupa'dan simgesel ama kritik açıklamalar veya adımlar bekleniyor. Öte yandan Avrupa da alarma geçmiş durumda. Almanya'nın iç istihbarat servisi, 9 Mayıs'ta Rusya yanlısı faaliyetler konusunda uyardı. Z sembolü bulunan araç geçitleri ve Rus yanlısı gösterilerin beklendiği kaydedildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesine konuştu. Stoltenberg, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanmaması yönünde uyarıda bulundu. Stoltenberg, Ukrayna'da savaşın "aylar hatta yıllarca" sürebileceğini belirtti.