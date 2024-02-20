Gözler Assange’ın iade davasında

ABD'nin, casusluk suçlamasıyla iadesini istediği WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'de kalmak için son şansını kullandı. 2019'dan beri İngiltere'de hapishanede olan Assange'ın ABD'ye iadesine karşı son temyiz duruşması yapıldı. Davayı kaybetmesi halinde Assange, tüm temyiz yollarını tüketmiş olacak ve iade sürecine girecek. WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı. ABD'li savcılar, 52 yaşındaki Assange'ı, orduya ait gizli kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınladığı gerekçesiyle 18 suçtan yargılamak istiyor. Assange'ın destekçileri, Londra Yüksek Mahkemesi önünde protesto gösterisi düzenledi.