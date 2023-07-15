Gözler İsveç’in atacağı adımlarda

Türkiye'nin baskıları ve kararlılığı sonrasında İsveç, terörle mücadelede artık tavrını netleştirmeye başladı. Teröre karşı atacakları adımlar karşılığında NATO üyeliği onaylanacak olan Stockholm yönetiminde şimdiye kadarki en sert açıklamalardan biri geldi. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, "Türkiye ile uluslararası terörizme karşı mücadele edeceğiz. Kendimizi, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini engellemeye adayacağız" dedi.Jonson, İsveç medyasına Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kararını TBMM'ye taşımasına değinen Jonson, İsveç'in Türkiye ile birlikte kararlı bir şekilde terörle mücadele edeceğini söyledi. Jonson, "Türkiye ile uluslararası terörizme karşı mücadele edeceğiz. Kendimizi, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini engellemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye'nin güvenliği için önemli" ifadelerini kulandı. Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada yer alan, "İsveç, YPG/ PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler" ifadesi de İsveç'in bu konudaki taahhüdünü ortaya koyuyor. Gözler şimdi İsveç'in terörle mücadele noktasında atacağı adımlarda.