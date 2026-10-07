Gözler Mekke İttifakı’nda

Gözler Mekke İttifakı’nda
BETÜL USTA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditleri ele almak üzere 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 3 ülkenin Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları katıldı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre atılacak adımlar arasında Suudi Arabistan'a alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri, İHA-SİHA teknolojileri, elektronik harp konularında destek verilmesi yer alıyor. Bu bağlamda Mekke Savunma İttifakı anlaşmasının 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayan TBMM'nin ilk ele alacağı konulardan biri olması öngörülüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE #PAKİSTAN

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