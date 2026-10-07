Gözler Mekke İttifakı’nda
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditleri ele almak üzere 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 3 ülkenin Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları katıldı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre atılacak adımlar arasında Suudi Arabistan'a alçak ve orta irtifa hava savunma sistemleri, İHA-SİHA teknolojileri, elektronik harp konularında destek verilmesi yer alıyor. Bu bağlamda Mekke Savunma İttifakı anlaşmasının 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayan TBMM'nin ilk ele alacağı konulardan biri olması öngörülüyor.
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